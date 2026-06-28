Об этом сообщила член стратегического совета Дарницы Екатерина Загорий.

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Что известно об атаке на "Дарницу"?

Прежде всего стоит отметить, что погибших и пострадавших в результате обстрела нет. Завод же продолжит свою работу.

Однако более подробной информации о характере повреждений или последствиях Загорий не стала предоставлять из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб.

Напомним, что в ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. По воздушным целям действовали силы противовоздушной обороны.

По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, в Дарницком районе в результате атаки возникли пожары по нескольким адресам. В частности, загорелись территория возле жилого дома, станция технического обслуживания и нежилое здание. Кроме того, вблизи одного из жилых домов упала боевая часть ракеты. Её изъяли взрывотехники.

Как украинский бизнес страдает от войны?

Россияне систематически обстреливают предприятия и компании в Украине. В частности, 8 июня российский "Шахед" повредил логистический хаб "Укрпочты" в Харькове, нанеся компании ущерб на сумму более 11 миллионов гривен.

Также в начале июня из-за российского обстрела пострадало предприятие-производитель детского питания "Яготинское для детей". В компании сообщили, что планируют возобновить производство уже в июле, поэтому дефицита продукции не ожидается.