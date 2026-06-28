Про це повідомила членкиня стратегічної ради Дарниці Катерина Загорій.

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Що відомо про атаку на "Дарницю"?

Передусім варто зауважити, що загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу немає. Завод же продовжить свою роботу.

Натомість більше деталей щодо характеру пошкоджень або наслідків Загорій надавати не стала з міркувань безпеки й до завершення роботи компетентних служб.

Нагадаємо, що у ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. По повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дарницькому районі внаслідок атаки виникли пожежі за кількома адресами. Зокрема, зайнялися територія біля житлового будинку, станція техобслуговування та нежитлова будівля. Окрім того, поблизу одного з житлових будинків упала бойова частина ракети. Її вилучили вибухотехніки.

Як український бізнес страждає від війни?

Росіяни систематично обстрілюють підприємства й компанії в Україні. Зокрема, 8 червня російський "Шахед" пошкодив логістичний хаб Укрпошти в Харкові, завдавши компанії збитків на понад 11 мільйонів гривень.

Також на початку червня через російський обстріл постраждало підприємство виробника дитячого харчування "Яготинське для дітей". У компанії повідомили, що планують відновити виробництво вже у липні, тож дефіциту продукції не очікується.