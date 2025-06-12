Решение суда

В рамках судебного спора между лизингодателями и страховыми компаниями судья признал признал, что потеря около 150 самолетов и двигателей, которые были сданы в лизинг российским перевозчикам, произошла 10 марта 2022 года – после того, как российское законодательство запретило их экспорт, сообщает 24 Канал.

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Таким образом, инцидент был квалифицирован как следствие действий правительства России, а не обычной потери или кражи. Это позволило AerCap требовать возмещения по полису военных рисков, хотя сначала компания надеялась на общую страховку "от всех рисков".

AerCap получит компенсацию

Первоначально AerCap требовала 3,4 миллиарда долларов, однако в октябре 2024 года иск был уменьшен до более 2 миллиардов долларов в связи с частичными урегулированиями. Вследствие нынешнего решения компания получит 1,03 миллиарда долларов компенсации.

Суд также постановил, что санкции США и ЕС не является основанием для того, чтобы страховщики отказывались покрывать убытки, нанесенные из-за потери самолетов в России.