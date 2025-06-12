Рішення суду

У межах судової суперечки між лізингодавцями та страховими компаніями суддя визнав, що втрата близько 150 літаків і двигунів, які були здані в лізинг російським перевізникам, сталася 10 березня 2022 року – після того, як російське законодавство заборонило їхній експорт, повідомляє 24 Канал.

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Таким чином, інцидент був кваліфікований як наслідок дій уряду Росії, а не звичайної втрати чи крадіжки. Це дало змогу AerCap вимагати відшкодування за полісом воєнних ризиків, хоча спочатку компанія сподівалася на загальну страховку "від усіх ризиків".

AerCap отримає компенсацію

Первинно AerCap вимагала 3,4 мільярди доларів, однак у жовтні 2024 року позов було зменшено до понад 2 мільярди доларів у зв'язку з частковими врегулюваннями. Внаслідок нинішнього рішення компанія отримає 1,03 мільярди доларів компенсації.

Суд також постановив, що санкції США та ЄС не є підставою для того, щоб страховики відмовлялися покривати збитки, завдані через втрату літаків у Росії.