Проблемы с имиджем

Причина – политика, имидж и усталость от американского доминирования, говорится в статье The Economist, передает 24 Канал.

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В Дании растет бойкот Coca-Cola: местные потребители все чаще выбирают альтернативы, в частности локальный бренд Jolly Cola. В Канаде 61% опрошенных заявили, что отказываются от американских товаров. В ответ некоторые провинции даже убрали с полок импортный алкоголь из США. А в Германии продажи Tesla за год упали более чем на 40% за год. И это лишь начало тенденции.

Имидж США ухудшился

Свежее исследование международной организации Alliance of Democracies показало, что имидж США в мире заметно ухудшился. В 100 странах более 100 тысяч респондентов дали Америке в среднем худшие оценки, чем даже Китаю. Пятипроцентный "минус" между сторонниками и критиками – худший показатель за последние годы.

Основная причина – политика Дональда Трампа, его торговые войны, провокационные заявления и попытки "расширить границы", в частности из-за скандальной идеи покупки Гренландии. Это вызывает не только дипломатическую критику, но и реальный потребительский ответ.

Бойкот американского

В Дании крупнейший ритейлер начал специально маркировать европейские бренды, чтобы упростить отказ от американских товаров. В Канаде Kraft Heinz вынужден акцентировать, что их продукция изготавливается из локальных ингредиентов.

В европейском контексте тренд еще более очевиден. Так, по данным ЕЦБ, в случае торговой эскалации между США и ЕС большинство респондентов (медианная оценка - 80 из 100) готовы сменить американские товары на европейские не из-за стоимости, а по принципиальным соображениям.

Кто понесет наибольшие потери

Американский бизнес, который ежегодно зарабатывает более 8 триллионов долларов на внешних рынках, все четче понимает, что лояльность потребителя больше не гарантирует флаг на упаковке. Больше всего страдают бренды из сфер питания, автомобилестроения и технологий. В то же время фармацевтические компании, логистика и гостинично-ресторанная сфера пока остаются вне основной волны отторжения.

Впрочем, если тенденция сохранится, даже гигантам вроде Google или Meta придется адаптироваться к новой реальности. Там, где раньше работал американский имидж, теперь работает репутация - и желательно локальная.