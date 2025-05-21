Проблеми з іміджем

Причина – політика, імідж і втома від американського домінування, ідеться у статті The Economist, передає 24 Канал.

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У Данії зростає бойкот Coca-Cola: місцеві споживачі дедалі частіше обирають альтернативи, зокрема локальний бренд Jolly Cola. У Канаді 61% опитаних заявили, що відмовляються від американських товарів. У відповідь деякі провінції навіть прибрали з полиць імпортний алкоголь зі США. А в Німеччині продажі Tesla за рік впали на понад 40%. І це лише початок тенденції.

Імідж США погіршився

Свіже дослідження міжнародної організації Alliance of Democracies показало, що імідж США в світі помітно погіршився. У 100 країнах понад 100 тисяч респондентів дали Америці в середньому гірші оцінки, ніж навіть Китаю. П'ятивідсотковий "мінус" між прихильниками та критиками – найгірший показник за останні роки.

Основна причина – політика Дональда Трампа, його торгові війни, провокативні заяви та спроби "розширити кордони", зокрема через скандальну ідею купівлі Гренландії. Це викликає не лише дипломатичну критику, а й реальну споживчу відповідь.

Бойкот американського

У Данії найбільший ритейлер почав спеціально маркувати європейські бренди, аби спростити відмову від американських товарів. У Канаді Kraft Heinz змушений акцентувати, що їхня продукція виготовляється з локальних інгредієнтів.

У європейському контексті тренд ще очевидніший. Так, за даними ЄЦБ, у разі торгової ескалації між США та ЄС більшість респондентів (медіанна оцінка — 80 зі 100) готові змінити американські товари на європейські не через вартість, а з принципових міркувань.

Хто зазнає найбільших втрат

Американський бізнес, який щороку заробляє понад 8 трильйонів доларів на зовнішніх ринках, усе чіткіше розуміє, що лояльність споживача більше не гарантує прапор на пакуванні. Найбільше страждають бренди зі сфер харчування, автомобілебудування й технологій. Водночас фармацевтичні компанії, логістика та готельно-ресторанна сфера наразі залишаються поза основною хвилею відторгнення.

Втім, якщо тенденція збережеться, навіть гігантам на кшталт Google чи Meta доведеться адаптуватися до нової реальності. Там, де раніше працював американський імідж, тепер працює репутація — і бажано локальна.