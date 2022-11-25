Повестки в суд для российских олигархов
Многие повестки требуют деловых, банковских и трастовых записей. Это поможет прокурорам США прорезать слои сложных структур собственности, предназначенных для сокрытия холдингов олигархов.
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Такие действия Запада направлены на принудительное прекращение войны со стороны России. Кроме того, арестованные средства станут новым источником для финансирования военных усилий Украины и ее дальнейшей реконструкции в результате вторжения.
На российские активы охотятся, но есть проблемы
Чиновники администрации наталкиваются на юридические трудности. Все начинается с поиска активов, скрытых опытными юристами, бухгалтерами и финансовыми планировщиками, к аресту и передаче их Киеву.
Именно поэтому администрация прокуратуры обратилась в Конгресс с просьбой принять законодательство, которое расширяет его полномочия по аресту российских активов и создает легальный канал для пересылки захваченных средств в Украину.
У нас нет специального механизма для передачи доходов от конфискованных активов олигархов украинскому народу,
— заявил сенатор Шелдон Уайтхаус, член юридического комитета Сената от Демократической партии Род-Айленда.
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Сколько нужно Украине для реконструкции после войны
Текущие расходы на реконструкцию и восстановление в Украине составляют 349 миллиардов долларов и, вероятно, возрастут в ближайшие месяцы. Такой прогноз даёт Европейская комиссия, украинское правительство и Всемирный банк.
Чтобы покрыть эти расходы, США и их союзники создали так называемую "российскую элиту, доверенных лиц и олигархов" или РЕПО. Это группа лиц, активы которых отслеживают для прекращения незаконных доходов российских олигархов, помогающих России в ведении войны.