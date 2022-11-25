Повестки в суд для российских олигархов

Многие повестки требуют деловых, банковских и трастовых записей. Это поможет прокурорам США прорезать слои сложных структур собственности, предназначенных для сокрытия холдингов олигархов.

Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Такие действия Запада направлены на принудительное прекращение войны со стороны России. Кроме того, арестованные средства станут новым источником для финансирования военных усилий Украины и ее дальнейшей реконструкции в результате вторжения.

С начала полномасштабной войны, российские активы заморожены на сумму более 330 миллиардов долларов. Около 300 миллиардов долларов из них – это резервы, хранящиеся Центробанком России на счетах в иностранных банках. Значительная часть остальных включает компании олигархов, банковские счета, трасты, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности.

На российские активы охотятся, но есть проблемы

Чиновники администрации наталкиваются на юридические трудности. Все начинается с поиска активов, скрытых опытными юристами, бухгалтерами и финансовыми планировщиками, к аресту и передаче их Киеву.

Дело в том, что арест передает право собственности на активы правительства, в то время как заморозка только блокирует их использование собственником.

Именно поэтому администрация прокуратуры обратилась в Конгресс с просьбой принять законодательство, которое расширяет его полномочия по аресту российских активов и создает легальный канал для пересылки захваченных средств в Украину.

У нас нет специального механизма для передачи доходов от конфискованных активов олигархов украинскому народу,

— заявил сенатор Шелдон Уайтхаус, член юридического комитета Сената от Демократической партии Род-Айленда.

Актуально Поставщик Apple заплатит новым работникам 1 400 долларов, чтобы они прекратили протесты

Сколько нужно Украине для реконструкции после войны

Текущие расходы на реконструкцию и восстановление в Украине составляют 349 миллиардов долларов и, вероятно, возрастут в ближайшие месяцы. Такой прогноз даёт Европейская комиссия, украинское правительство и Всемирный банк.

Чтобы покрыть эти расходы, США и их союзники создали так называемую "российскую элиту, доверенных лиц и олигархов" или РЕПО. Это группа лиц, активы которых отслеживают для прекращения незаконных доходов российских олигархов, помогающих России в ведении войны.

Обратите внимание! Мгновенно согласовывайте, редактируйте и подписывайте документы онлайн в системе электронного документооборота Star.Docs от Киевстар Бизнес – работайте отовсюду, где удобно, и экономьте время, ресурсы и средства, идущие на бумагу, расходные материалы и логистику.