Повістки в суд для російських олігархів

Чимало повісток вимагають ділових, банківських і трастових записів. Це допоможе прокурорам США прорізати шари складних структур власності, призначених для приховування холдингів олігархів.

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Такі дії Заходу спрямовані на примусове припинення війни з боку Росії. Крім того, заарештовані кошти стануть новим джерелом для фінансування військових зусиль України та її подальшої реконструкції внаслідок вторгнення.

З початку повномасштабної війни, російські активи заморожені на суму понад 330 мільярдів доларів. Близько 300 мільярдів доларів з них – це резерви, які зберігаються Центробанком Росії на рахунках в іноземних банках. Значна частина решти включає компанії олігархів, банківські рахунки, трасти, яхти, літаки, нерухомість і коштовності.

На російські активи полюють, але є проблеми

Посадовці адміністрації натрапляють на юридичні труднощі. Все починається з пошуку активів, прихованих досвідченими юристами, бухгалтерами та фінансовими планувальниками, до арешту та передачі їх Києву.

Річ у тому, що арешт передає право власності на активи уряду, тоді як замороження лише блокує їх використання власником.

Саме тому, адміністрація прокуратури звернулася до Конгресу з проханням прийняти законодавство, яке розширює його повноваження щодо арешту російських активів і створює легальний канал для пересилання захоплених коштів в Україну.

У нас немає спеціального механізму для передачі доходів від конфіскованих активів олігархів українському народу,

— заявив сенатор Шелдон Вайтхаус, член юридичного комітету Сенату від Демократичної партії Род-Айленду.

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Скільки потрібно Україні для реконструкції після війни

Поточні витрати на реконструкцію та відновлення в Україні становлять 349 мільярдів доларів і, ймовірно, зростуть у найближчі місяці. Такий прогноз дає Європейська комісія, український уряд і Світовий банк.

Щоб покрити ці витрати, США та їхні союзники створили так звану "російську еліту, довірених осіб та олігархів", або РЕПО. Це група осіб, активи яких відстежують для припинення незаконних прибутків російських олігархів, що допомагають Росії у веденні війни.

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