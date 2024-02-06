Компании в упадке

Согласно данным YC.Market, в Украине в сфере пассажирских авиаперевозок в Украине работают 362 юридических лица, в том числе 307 компаний и 55 физических лиц-предпринимателей.

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Из почти пятидесяти фирм, которые представили финансовую отчетность за 2022 год, меньше всего заработала "МАЛАГА ЭЙР" - 1 500 гривен. А самую большую выручку получила компания "Скайап" - около 3 миллиардов гривен.

"Скайап" стала одной из лидеров по выручке в 2022 году, получив 2 756,8 миллиона гривен. А за третий квартал 2023 года выручка составила 3 233,8 миллиона гривен. Это превышает доход за весь 2022 год, что может указывать на изменение бизнес-модели и ориентацию на международный рынок.

Сколько заработали другие перевозчики

На втором месте по выручке в 2022 году и за 9 месяцев 2023 года находится "Авиакомпания Украинские вертолеты" с доходами 2 709,9 миллиона гривен и 2 884,9 миллиона гривен соответственно.

На третьем месте по выручке стоит "Авиакомпания Международные авиалинии Украины", которая в 2022 году получила 1 755,9 миллиона гривен, а за первые три квартала 2023 года ее доход составил лишь 5,3 миллиона гривен, что демонстрирует падение доходов на 99%.

Интересно! Согласно индексу финансовой стабильности FinScore, компания имеет низкий уровень финансовой устойчивости и высокий риск столкновения с негативными финансовыми последствиями. С конца 2023 года началась процедура банкротства.

Авиакомпания "Роза ветров" заработала в 2022 году 772,1 миллиона гривен, а за первые три квартала 2023 года ее выручка составила 719,5 миллиона гривен.

"Скайлайн Экспресс" в 2022 году указала выручку в полмиллиарда гривен, а за третий квартал 2023 года - 368,9 миллиона гривен.

Кстати! Среди десяти крупнейших авиакомпаний также находится Частное акционерное общество "Авиакомпания Константа", которое в 2022 году имело доход в размере 233,7 миллиона гривен, а за первые три квартала 2023 года - 150,1 миллиона гривен.