Компанії в занепаді
Згідно з даними YC.Market, в Україні у сфері пасажирських авіаперевезень працюють 362 юридичних осіб, у тому числі 307 компаній та 55 фізичних осіб-підприємців.
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З майже п'ятидесяти фірм, які представили фінансову звітність за 2022 рік, найменше заробила "МАЛАГА ЕЙР" — 1 500 гривень. А найбільший виторг отримала компанія "Скайап" — близько 3 мільярдів гривень.
"Скайап" стала однією з лідерів за виручкою у 2022 році, отримавши 2 756,8 мільйона гривень. А за третій квартал 2023 року виручка склала 3 233,8 мільйона гривень. Це перевищує дохід за весь 2022 рік, що може вказувати на зміну бізнес-моделі та орієнтацію на міжнародний ринок.
Скільки заробили інші перевізники
- На другому місці за виручкою у 2022 році та за 9 місяців 2023 року знаходиться "Авіакомпанія Українські вертольоти" з доходами 2 709,9 мільйона гривень та 2 884,9 мільйона гривень відповідно.
- На третьому місці за виручкою стоїть "Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України", яка у 2022 році отримала 1 755,9 мільйона гривень, а за перші три квартали 2023 року її дохід склав лише 5,3 мільйона гривень, що демонструє падіння доходів на 99%.
- Авіакомпанія "Роза вітрів" заробила у 2022 році 772,1 мільйона гривень, а за перші три квартали 2023 року її виручка склала 719,5 мільйона гривень.
- "Скайлайн Експрес" у 2022 році вказала виручку у пів мільярда гривень, а за третій квартал 2023 року — 368,9 мільйона гривень.