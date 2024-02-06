Компанії в занепаді

Згідно з даними YC.Market, в Україні у сфері пасажирських авіаперевезень працюють 362 юридичних осіб, у тому числі 307 компаній та 55 фізичних осіб-підприємців.

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З майже п'ятидесяти фірм, які представили фінансову звітність за 2022 рік, найменше заробила "МАЛАГА ЕЙР" — 1 500 гривень. А найбільший виторг отримала компанія "Скайап" — близько 3 мільярдів гривень.

"Скайап" стала однією з лідерів за виручкою у 2022 році, отримавши 2 756,8 мільйона гривень. А за третій квартал 2023 року виручка склала 3 233,8 мільйона гривень. Це перевищує дохід за весь 2022 рік, що може вказувати на зміну бізнес-моделі та орієнтацію на міжнародний ринок.

Скільки заробили інші перевізники

На другому місці за виручкою у 2022 році та за 9 місяців 2023 року знаходиться "Авіакомпанія Українські вертольоти" з доходами 2 709,9 мільйона гривень та 2 884,9 мільйона гривень відповідно.

На третьому місці за виручкою стоїть "Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України", яка у 2022 році отримала 1 755,9 мільйона гривень, а за перші три квартали 2023 року її дохід склав лише 5,3 мільйона гривень, що демонструє падіння доходів на 99%.

Цікаво! Згідно з індексом фінансової стабільності FinScore, компанія має низький рівень фінансової стійкості та високий ризик зіткнення з негативними фінансовими наслідками. З кінця 2023 року розпочалася процедура банкрутства.

Авіакомпанія "Роза вітрів" заробила у 2022 році 772,1 мільйона гривень, а за перші три квартали 2023 року її виручка склала 719,5 мільйона гривень.

"Скайлайн Експрес" у 2022 році вказала виручку у пів мільярда гривень, а за третій квартал 2023 року — 368,9 мільйона гривень.

До речі! Серед десяти найбільших авіакомпаній також знаходиться Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа", яке у 2022 році мало дохід у розмірі 233,7 мільйона гривень, а за перші три квартали 2023 року — 150,1 мільйона гривень.