Avon остается работать в России

В 2022 году косметический концерн Avon сообщил, что больше не будет инвестировать в Россию. Впрочем, уже сейчас полностью выходить из рынка агрессора компания отказалась.

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Как сообщили российские СМИ, Avon готовила продажу своего единственного предприятия у Москвы. Приобрести его хотели Natura Siberica и ГК "Арнест", которому достались "отжатые" Путиным активы Heineken.

Соответствующее предложение поступило Avon в ноябре, но корпорация ответила, что пока не идет из России, поэтому о продаже не может быть речи. Предприятие Avon возле столицы России оснащено современным оборудованием, которое позволяет производить даже духи. Современные мощности и отлаженный сбыт вызвали интерес, поэтому на отсутствие предложений в Avon не жаловались.

Интересно! Avon владеет бразильская Natura Cosmeticos, которая оценила российский бизнес в 28 миллиардов рублей.

Прибыль "Эйвон Бьюти Продактс Компани", управляющая Avon в России, составляет почти 14 миллиардов рублей. Этот показатель не учитывает НДС, но позволяет понимать интерес россиян к этому бизнесу.

Напомним, в России приняли закон, разрешающий конфисковать активы иностранного бизнеса в пользу государства.