Avon залишається працювати у Росії

У 2022 році косметичний концерн Avon повідомив, що більше не інвестуватиме у Росію. Втім, вже зараз повністю виходити з ринку агресора компанія відмовилася.

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Як повідомили російські ЗМІ, Avon готувала продаж свого єдиного підприємства біля Москви. Придбати його хотіли Natura Siberica і ГК "Арнест", якому дісталися "віджаті" Путіним активи Heineken.

Відповідна пропозиція надійшла до Avon у листопаді, але корпорація відповіла, що наразі не йде з Росії, тому про продаж не може бути мови. Підприємство Avon біля столиці Росії оснащене сучасним обладнанням, яке дозволяє виготовляти навіть парфуми. Сучасні потужності та налагоджений збут викликали інтерес, тому на відсутність пропозицій в Avon не скаржилися.

Цікаво! Avon володіє бразильська Natura Cosmeticos, яка оцінила російський бізнес у 28 мільярдів рублів.

Прибуток "Ейвон Б'юті Продактс Компані", яка керує Avon у Росії, складає майже 14 мільярдів рублів. Цей показник не враховує ПДВ, але дозволяє розуміти інтерес росіян до цього бізнесу.

Нагадаємо, у Росії прийняли закон, який дозволяє конфіскувати активи іноземного бізнесу на користь держави.