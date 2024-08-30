Berkshire Hathaway выросла в цене

По состоянию на 28 августа акции Berkshire Hathaway продемонстрировали скромный рост на 0,8%. С начала года акции компании выросли на 30%, опередив индекс S&P 500, который за то же время вырос на 17%. Этот результат подчеркивает многолетний успех компании, ведь с 1965 года она достигла среднегодового роста рыночной стоимости на 20%, что почти вдвое превышает годовую доходность S&P 500.

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Berkshire Hathaway продолжает утверждать свое влияние на финансовых рынках, недавно продав половину своих акций Apple во втором квартале этого года. Этот стратегический шаг имел заметное влияние, хотя после него ситуация быстро стабилизировалась.

Berkshire Hathaway сообщил о рекордном запасе денежных средств в размере 277 миллиардов долларов по состоянию на 30 июня. Уоррен Баффет, 93-летний председатель и генеральный директор компании, продолжает удерживать ведущую позицию среди самых богатых людей мира, занимая шестое место в последнем глобальном списке Forbes с состоянием в 146 миллиардов долларов.