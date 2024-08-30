Berkshire Hathaway зросла у ціні

Станом на 28 серпня акції Berkshire Hathaway продемонстрували скромне зростання на 0,8%. З початку року акції компанії зросли на 30%, випередивши індекс S&P 500, який за той самий час зріс на 17%. Цей результат підкреслює багаторічний успіх компанії, адже з 1965 року вона досягла середньорічного зростання ринкової вартості на 20%, що майже вдвічі перевищує річну прибутковість S&P 500.

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Berkshire Hathaway продовжує утверджувати свій вплив на фінансових ринках, нещодавно продавши половину своїх акцій Apple у другому кварталі цього року. Цей стратегічний крок мав помітний вплив, хоча після нього ситуація швидко стабілізувалася.

Berkshire Hathaway повідомив про рекордний запас грошових коштів у розмірі 277 мільярдів доларів станом на 30 червня. Уоррен Баффет, 93-річний голова та генеральний директор компанії, продовжує утримувати провідну позицію серед найбагатших людей світу, посідаючи шосте місце в останньому глобальному списку Forbes зі статками у 146 мільярдів доларів.