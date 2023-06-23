В Украине случались прецеденты, когда на бизнес пытались оказать давление из-за судебного разбирательства. Депутаты выступили с инициативой ввести новые правила, которые делают невозможным подобное явление.

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Каким образом хотят защитить бизнес

Депутаты предлагают сделать невозможным использование доказательств, которые были получены незаконным путем, или вообще являются фальшивыми. В частности, речь идет об угрозах и запугиваниях, которые случались в судебной практике.

Если суд обнаружит, что ходатайство было обосновано искусственными или ложными доказательствами, то на устранение недостатков дадут 72 часа. Если обосновать ходатайство за это время не удастся – изъятое имущество должно вернуть владельцу немедленно.

Также суд должен учитывать возможность фальсификации доказательств при избрании меры пресечения. Их должны учитывать так же, как и риск противоправных действий.

Законопроект обязывает судью сразу прекратить производство, если была доказана фальсификация доказательств. Кроме того, он должен обязательно подчеркнуть это в оправдательном приговоре.