В Україні траплялися прецеденти, коли на бізнес намагалися вчинити тиск через судовий розгляд. Депутати виступили з ініціативою запровадити нові правила, які унеможливлять подібне явище.

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Яким чином хочуть захистити бізнес

Депутати пропонують унеможливити використання доказів, які були отримані незаконним шляхом, або ж взагалі є фальшивими. Зокрема, йдеться про погрози та залякування, які траплялися у судовій практиці.

Якщо суд виявить, що клопотання було обгрунтоване штучними або фальшивими доказами, то на усунення недоліків дадуть 72 години. Якщо обгрунтувати клопотання за цей час не вдасться – вилучене майно повинні повернути власнику негайно.

Також суд повинен враховувати можливість фальсифікації доказів при обранні запобіжного заходу. Їх повинні враховувати так само як і ризик протиправних дій.

Окрім того, законопроєкт зобов'язує суддю одразу припинити провадження, якщо було доведено фальсифікацію доказів. Окрім того, він повинен обов'язково наголосити на цьому у виправдувальному вироку.