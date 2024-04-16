Какие планы у компании

Третья фаза проекта расширения компании Boeing Tianjin Composites Co., Ltd., первого совместного предприятия авиастроительной компании Boeing в Китае, была официально запущена в эксплуатацию 12 апреля.

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Ожидается, что проект удвоит производственные мощности завода в Тяньцзине, по данным Boeing. Расширение было начато в 2019 году на территории уже существующего завода.

Интересно! С новой площадью около 58,000 квадратных метров, новый объект также предоставит больше места для сборки более сложных и высокотехнологичных деталей.

Boeing очень гордится партнерством, которое мы построили с Китаем за более чем полвека,

– сказал старший вице-президент компании Boeing Брендан Нельсон.

Нельсон также добавил, что Boeing продолжит сотрудничество с Китаем в широком спектре отраслей, включая производство композитных материалов, исследования, обучение, завершение сборки и центр доставок, а также устойчивость развития.

Что известно о сотрудничестве Boeing с Китаем

Компания Boeing Tianjin Composites Co., основана в 1999 году, является крупнейшим производственным центром композитных материалов для Boeing в Китае и производит компоненты для всех моделей самолетов этой компании.

В 1973 году Китай получил свою первую партию самолетов Boeing 707. С тех пор Boeing поставила китайским клиентам более 2000 самолетов, а детали и комплектующие, изготовленные в Китае, использованы в более чем 10 тысячах самолетов этой корпорации.