Які плани в компанії

Третя фаза проєкту розширення компанії Boeing Tianjin Composites Co., Ltd., першого спільного підприємства авіабудівної компанії Boeing у Китаї, була офіційно запущена в експлуатацію 12 квітня.

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Очікується, що проєкт подвоїть виробничі потужності заводу в Тяньцзіні, за даними Boeing. Розширення було розпочате у 2019 році на території вже існуючого заводу.

Цікаво! З новою площею близько 58,000 квадратних метрів, новий об'єкт також надасть більше місця для складання більш складних та високотехнологічних деталей.

Boeing дуже пишається партнерством, яке ми побудували з Китаєм за понад півстоліття,

– сказав старший віце-президент компанії Boeing Брендан Нельсон.

Нельсон також додав, що Boeing продовжить співпрацю з Китаєм у широкому спектрі галузей, включаючи виробництво композитних матеріалів, дослідження, навчання, завершення складання та центр доставок, а також стійкість розвитку.

Що відомо про співпрацю Boeing з Китаєм

Компанія Boeing Tianjin Composites Co., заснована у 1999 році, є найбільшим виробничим центром композитних матеріалів для Boeing у Китаї й виробляє компоненти для всіх моделей літаків цієї компанії.

У 1973 році Китай отримав свою першу партію літаків Boeing 707. Відтоді Boeing поставила китайським клієнтам понад 2000 літаків, а деталі та комплектуючі, виготовлені в Китаї, використані в більш ніж 10 тисячах літаків цієї корпорації.