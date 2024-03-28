Гонка технологій

Сполучені Штати попросили союзників запровадити жорсткі обмеження щодо обслуговування обладнання китайських компаній, які роблять мікрочіпи. Америка навіть пропонує алгоритм, який дозволить це втілити.

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Ми наполягаємо на тому, щоб не обслуговувати ключові компоненти. І саме про це ми ведемо переговори з нашими союзниками,

– заявив Алан Естевес, заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки.

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Позиція США може вдарити по Huawei та Semiconductor Manufacturing International Corp, які покладалися на постачальників із США та Нідерландів. У такий спосіб Америка намагається стримати розвиток китайського гіганта, який у 2023 році зробив великий стрибок.

Китай не збирається залишатися бе відповіді – Пекін хоче поступово витіснити іноземне обладнання із державного сектору. Відтак, війна технологій поволі набуває нових масштабів, і розвиток штучного інтелекту сприятиме її розпалу.