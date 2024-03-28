Гонка технологий

Соединенные Штаты попросили союзников ввести жесткие ограничения по обслуживанию оборудования китайских компаний, которые делают микрочипы. Америка даже предлагает алгоритм, который позволит это воплотить.

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Мы настаиваем на том, чтобы не обслуживать ключевые компоненты. И именно об этом мы ведем переговоры с нашими союзниками,

– заявил Алан Эстевес, заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности.

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Позиция США может ударить по Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corp, которые полагались на поставщиков из США и Нидерландов. Таким образом Америка пытается сдержать развитие китайского гиганта, который в 2023 году сделал большой скачок.

Китай не собирается оставаться без ответа – Пекин хочет постепенно вытеснить иностранное оборудование из государственного сектора. Поэтому, война технологий медленно приобретает новые масштабы, и развитие искусственного интеллекта будет способствовать ее разгару.