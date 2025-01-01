Обучение благодаря программам Минэкономики

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики. В частности, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что одним из ключевых вызовов для Украины остается структурная безработица.

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Поэтому, чтобы этому противостоять Минэкономики вместе с партнерами разработало более десятка программ, которые охватили различные социальные группы: безработных, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, ветеранов, молодежь и лиц 45+.

Реформа профтехобразования и расширение доступа к обучению

В рамках реформы профтехобразования была обновлена работа Центров профессионально-технического образования Государственной службы занятости. Бизнес теперь может участвовать в наблюдательных советах этих центров и принимать участие в формировании учебных программ. Один из таких примеров уже реализован в Полтавском ЦПТО.

Кроме того, правительство расширило программу ваучеров, увеличив количество доступных профессий до 155. Также были внедрены отдельные ваучеры для женщин, которые хотят освоить профессии, в которых ранее преобладали мужчины.

Новый трудовой кодекс и гендерное равенство

Среди достижений 2024 года – разработка проекта нового трудового кодекса, что сейчас ожидает одобрения парламента. Он предусматривает восемь видов трудовых договоров, в том числе для надомной и дистанционной работы. Документ также направлен на преодоление гендерного разрыва в оплате труда и повышение прав людей с инвалидностью.

В 2024 году стартовал пилотный проект Create Ukraine, который помогает украинцам вернуться из-за границы для участия в правительственных инициативах.

В 2025 году правительство начнет реализацию проекта Skills Alliance, финансируемого на 700 миллионов евро. Эта программа позволит переобучить 180 тысяч украинцев в течение трех лет. Сейчас идет подготовка механизма ее реализации.