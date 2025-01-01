Навчання завдяки програмам Мінекономіки

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки. Зокрема, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що одним із ключових викликів для України залишається структурне безробіття.

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Тож, аби цьому протистояти Мінекономіки разом із партнерами розробило понад десяток програм, які охопили різні соціальні групи: безробітних, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, молодь та осіб 45+.

Реформа профтехосвіти та розширення доступу до навчання

У рамках реформи профтехосвіти було оновлено роботу Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Бізнес тепер може долучатися до наглядових рад цих центрів і брати участь у формуванні навчальних програм. Один із таких прикладів уже реалізовано у Полтавському ЦПТО.

Крім того, уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155. Також були впроваджені окремі ваучери для жінок, які хочуть освоїти професії, у яких раніше переважали чоловіки.

Новий трудовий кодекс та гендерна рівність

Серед досягнень 2024 року — розробка проєкту нового трудового кодексу, що наразі очікує схвалення парламенту. Він передбачає вісім видів трудових договорів, у тому числі для надомної та дистанційної роботи. Документ також спрямований на подолання гендерного розриву в оплаті праці та підвищення прав людей з інвалідністю.

У 2024 році стартував пілотний проєкт Create Ukraine, який допомагає українцям повернутися з-за кордону для участі в урядових ініціативах.

У 2025 році уряд розпочне реалізацію проєкту Skills Alliance, фінансованого на 700 мільйонів євро. Ця програма дасть змогу перенавчити 180 тисяч українців протягом трьох років. Наразі триває підготовка механізму її реалізації.