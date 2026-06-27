Почему кассиры спрашивают, нужен ли чек

Покупателей могут спросить о необходимости бумажного чека по нескольким причинам. 24 Канал рассказывает, почему продавцы обязаны его выдавать и какие преимущества его получения несет для покупателя.

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Как объясняют юристы компании Mudri.partners, согласно законодательству Украины, чек в магазине должны обязательно выдавать в бумажной или электронной форме. Если у покупателей спрашивают об этом и получают отказ, это не означает, что расчетный документ формировать не нужно.

Если после отказа от бумажного чека продажа вообще не регистрируется в системе, это является нарушением законодательства и может стать основанием для применения штрафных санкций,

– отмечают юристы.

Что такое фискальный чек и зачем он нужен

Фискальный чек – это официальный документ, подтверждающий факт расчетной операции и защищающий права потребителя. Его формируют через регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (через компьютер, планшет, смартфон).

Как сообщают в Государственной налоговой службе, в чеке содержится полная информация о:

наименование товара или услуги;

полную информацию о продавце;

штрих-код;

QR-код, по которому можно проверить подлинность чека.

Проверить чек можно в электронном кабинете ГНС. Если чека нет в базе, это может означать, что продавец не передал данные в налоговую, а полученные за покупку деньги не учел как доход. То есть налоги в бюджет не уплачены, а у покупателя нет подтверждения покупки, поэтому он не сможет защитить свои права.

Почему предприятия отказываются от бумажных чеков

В настоящее время торговые предприятия Украины внедряют электронные чеки, отдавая им предпочтение перед бумажными. Такой переход мотивируется несколькими причинами.

В частности, это меньшие расходы на печать чеков и обслуживание кассовой инфраструктуры, а также удобство для покупателей, поскольку бумажные чеки могут потеряться или стать нечитаемыми.

В то же время электронный чек позволяет организовать взаимодействие с клиентом и способствует аналитике бизнеса. Еще один фактор – экологичность цифрового документа и сокращение использования бумаги.