Чому касири питають, чи потрібен чек

Покупців можуть запитати про потребу в паперовому чеку з кількох причин. 24 Канал розповідає, чому продавці зобов'язані його видавати та які переваги його отримання несе для покупця.

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Як пояснюють юристи компанії Mudri.partners, згідно з законодавством України, чек у магазині мають обов'язково видавати в паперовій або електронній формі. Якщо побажання покупців щодо цього запитують та отримують відмову, це не означає, що розрахункового документа формувати не потрібно.

Якщо після відмови від паперового чека продаж узагалі не реєструється в системі, це є порушенням законодавства й може стати підставою для застосування штрафних санкцій,

– наголошують юристи.

Що таке фіскальний чек і навіщо він потрібен

Фіскальний чек є офіційним документом, що підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Його формують через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через комп'ютер, планшет, смартфон).

Як повідомляють у Державній податковій службі, у чекові наявна повна інформація про:

найменування товару чи послуги;

повна інформація про продавця;

штрих-код;

QR-код, за яким можна перевірити справжність чека.

Перевірити чек можна в електронному кабінеті ДПС. Якщо чек відсутній у базі, це може означати, що продавець не передав дані до податкової, а отримані за покупку гроші не облікував як дохід. Тобто, податки до бюджету не сплачені, а покупець не має підтвердження покупки, тож не зможе захистити свої права.

Чому бізнеси відмовляються від паперових чеків

Нині торговельні бізнеси України впроваджують електронні чеки, віддаючи їм перевагу перед паперовими. Такий перехід мотивують кількома причинами.

Зокрема, менші витрати на друк чеків і обслуговування касової інфраструктури, а також зручність для покупців, оскільки паперові чеки можуть загубитися чи втратити читабельність.

Водночас інструмент електронного чека дозволяє організувати взаємодію з клієнтом та допомагає аналітиці бізнесу. Ще один фактор – екологічність цифрового документа й зменшення використання паперу.