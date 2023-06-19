Конфискованное имущество российских олигархов уже начинает уходить "с молотка". Приобрести роскошные вещи не прочь даже самые известные люди в мире.

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Экс-генеральный директор Google приобрел яхту россиянина

Бывший глава корпорации Google Эрик Шмидт купил на аукционе яхту "Альфа Неро". Новая "игрушка" обошлась ему в 67,6 миллиона долларов.

Судно ранее конфисковали власти Антигуа и Барбуд. Минфин США сообщал, что суперяхта принадлежала российскому миллиардеру Александру Гурьеву, он попал в список попавших под международные санкции россиян. Сам россиянин свою причастность к кораблю не возражал.

Гурьев приобрел "Альфа Неро" в 2014 году, она обошлась ему в 120 миллионов долларов. Сам он постоянно утверждал, что только арендует яхту.

Яхта длиной 81 метр находится в Антигуа с февраля 2022 года. Через год власти Антигуа и Барбуд сообщили, что конфискуют и продадут корабль, если его владелец не появится.

Раніше 63-річний Андрій Гур'єв очіолював хімічний холдинг "Фосагро". До санкцій його статки складали 6 мільярдів доларів.