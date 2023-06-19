Конфісковане майно російських олігархів вже починає йти "з молотка". Придбати розкішні речі не проти навіть найвідоміші люди у світі.

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Ексгенеральний директор Google придбав яхту росіянина

Колишній очільник корпорації Google Ерік Шмідт купив на аукціоні яхту "Альфа Неро". Нова "іграшка" обійшлася йому у 67,6 мільйона доларів.

Судно раніше конфіскувала влада Антигуа та Барбуд. Мінфін США повідомляв, що супер'яхта належала російському мільярдеру Олександру Гур'єву, він потрапив у список росіян, які потрапили під міжнародні санкції. Сам росіянин свою причетність до корабля не заперечував.

Гур'єв придбав "Альфа Неро" у 2014 році, вона обійшлася йому у 120 мільйонів доларів. Сам він постійно стверджував, що лише орендує яхту.

Яхта довжиною у 81 метр перебуває в Антигуа з лютого 2022 року. Через рік влада Антигуа та Барбуд повідомила, що конфіскує та продасть корабель, якщо його власник не з'явиться.

Раніше 63-річний Андрій Гур'єв очіолював хімічний холдинг "Фосагро". До санкцій його статки складали 6 мільярдів доларів.