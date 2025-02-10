Детали сокращения

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider, в пятницу, 7 февраля, компания разослала сотрудникам служебную записку с информацией о предстоящих увольнениях.

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Документ, который появился во внутреннем форуме Meta Workplace, подписан вице-президентом по кадрам Джанель Гейл.

Кто будет уволен

В записке отмечается, что увольнения коснутся сотрудников с низкой производительностью. Им будет отправлено электронное сообщение утром 10 февраля, после чего в течение часа они будут исключены из систем компании.

В письме также будет содержаться информация о выходном пособии для уволенных работников.

Справочно. Это не первая волна сокращений в Meta. Компания уже проводила массовые увольнения в 2022 – 2023 годах в рамках реструктуризации бизнеса.