Детали сокращения
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider, в пятницу, 7 февраля, компания разослала сотрудникам служебную записку с информацией о предстоящих увольнениях.
Смотрите также Facebook исполняется 21 год: ключевые моменты некогда самой популярной соцсети
Документ, который появился во внутреннем форуме Meta Workplace, подписан вице-президентом по кадрам Джанель Гейл.
Кто будет уволен
В записке отмечается, что увольнения коснутся сотрудников с низкой производительностью. Им будет отправлено электронное сообщение утром 10 февраля, после чего в течение часа они будут исключены из систем компании.
В письме также будет содержаться информация о выходном пособии для уволенных работников.
Справочно. Это не первая волна сокращений в Meta. Компания уже проводила массовые увольнения в 2022 – 2023 годах в рамках реструктуризации бизнеса.