Деталі скорочення

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider, у п'ятницю, 7 лютого, компанія розіслала співробітникам службову записку з інформацією про майбутні звільнення.

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Документ, який з'явився у внутрішньому форумі Meta Workplace, підписаний віце-президенткою з кадрів Джанель Гейл.

Кого буде звільнено

У записці зазначається, що звільнення торкнуться співробітників із низькою продуктивністю. Їм буде надіслано електронне повідомлення вранці 10 лютого, після чого протягом години їх буде виключено із систем компанії.

У листі також міститиметься інформація про вихідну допомогу для звільнених працівників.

Довідково. Це не перша хвиля скорочень у Meta. Компанія вже проводила масові звільнення у 2022 – 2023 роках у рамках реструктуризації бізнесу.