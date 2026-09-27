Кого украинскому бизнесу сложнее всего найти

Дефицит кадров сейчас охватывает практически все ключевые сферы экономики. Особенно сложно найти специалистов, обладающих профессиональными навыками и способных сразу работать по специальности, пишет "РБК-Украина".

Больше всего не хватает работников в следующих сферах:

Производство – от разнорабочих до руководителей технологических отделов и главных конструкторов; Аграрный сектор – механизаторы, комбайнеры, агрономы и ветеринары; Фармацевтика – фармацевты; Строительство – работники разного уровня, от новичков до архитекторов; Логистика и склады – кладовщики, грузчики и комплектовщики.

Почему вакансии остаются открытыми

Кадровый дефицит в Украине формировался годами, поэтому быстро решить его не получится, говорит эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

Поскольку дефицит кадров формировался не одно десятилетие, я думаю, что кардинально в течение осени ситуация не изменится. Разве что будут более массированные обстрелы, которые спровоцируют определенные локальные колебания уровня безработицы,

– сказала эксперт.

То есть проблема для работодателей заключается не только в отдельных вакансиях. Речь идет о длительном дисбалансе между количеством доступных работников и потребностями экономики.

Что вредит рынку труда в Украине

Мобилизация

Одним из факторов, усугубляющих дефицит, остается мобилизация. По оценке Пашкиной, около миллиона человек перешли с гражданского рынка труда на военный. Кроме того, специалистов постепенно привлекает сектор, связанный с производством и разработкой военных технологий.

Демографическая ситуация

Еще одним фактором станет демографическая ситуация. В то же время, по мнению эксперта, ее влияние сильнее проявится уже в последующие годы.

Демография будет оказывать большее влияние, мне кажется, в последующие годы, потому что сокращение численности молодежи пока может компенсироваться наличием работников зрелого возраста, на которых некоторые работодатели не особо обращают внимание,

– отметила Пашкина.

Миграция

Миграция также повлияла на украинский рынок труда, однако сейчас ее влияние, по оценке эксперта, воспринимается несколько иначе. Для работодателей это означает, что рассчитывать на скорое возвращение значительной части работников, уехавших за границу, не стоит.

Таким образом, ситуация на рынке труда показывает, что украинскому бизнесу не хватает не только отдельных редких профессий. Проблема охватывает широкий спектр специальностей – от рабочих профессий до инженеров, агрономов, архитекторов и других квалифицированных специалистов.