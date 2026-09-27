Кого українському бізнесу найскладніше знайти

Дефіцит кадрів зараз охоплює практично всі ключові сфери економіки. Особливо складно знайти фахівців, які мають професійні навички та можуть одразу працювати за спеціальністю, пише "РБК-Україна".

Найбільше працівників бракує у таких сферах:

Виробництво – від різноробочих до керівників технологічних відділів та головних конструкторів; Аграрний сектор – механізатори, комбайнери, агрономи та ветеринари; Фармація – фармацевти; Будівництво – працівники різного рівня, від початківців до архітекторів; Логістика та склади – комірники, вантажники та комплектувальники.

Чому вакансії залишаються відкритими

Кадровий дефіцит в Україні формувався роками, тому швидко вирішити його не вийде, каже експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

Оскільки дефіцит кадрів формувався не одне десятиліття, я думаю, що кардинально протягом осені картина не зміниться. Хіба що будуть більш масовані обстріли, які спровокують певну локальну варіацію безробіття,

– сказала експертка.

Тобто проблема для роботодавців полягає не лише в окремих вакансіях. Йдеться про тривалий дисбаланс між кількістю доступних працівників та потребами економіки.

Що шкодить ринку праці в Україні

Мобілізація

Одним із факторів, який посилює дефіцит, залишається мобілізація. За оцінкою Пашкіної, близько мільйона людей перейшли з цивільного ринку праці до військового. Додатково фахівців поступово залучає сектор, пов'язаний із виробництвом та розробкою військових технологій.

Демографічна ситуація

Ще одним фактором стане демографічна ситуація. Водночас, на думку експертки, її вплив сильніше проявиться вже в наступні роки.

Демографія більше впливатиме, мені здається, в наступні роки, тому що зменшення кількості молоді поки що може бути компенсоване наявністю працівників зрілого віку, на яких не дуже звертають увагу деякі роботодавці,

– зазначила Пашкіна.

Міграція

Міграція також вплинула на український ринок праці, однак зараз її вплив, за оцінкою експертки, сприймається дещо інакше. Для роботодавців це означає, що розраховувати на швидке повернення значної частини працівників, які виїхали за кордон, не варто.

Отже, ситуація на ринку праці показує, що українському бізнесу бракує не лише окремих рідкісних професій. Проблема охоплює широкий спектр спеціальностей – від робітничих професій до інженерів, агрономів, архітекторів та інших кваліфікованих фахівців.