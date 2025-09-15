Где продают несертифицированные автокресла?

Это выявило расследование Which?, пишет The Guardian, передает 24 Канал. Эксперты нашли кресла на eBay, Shein, Wish, Little Dreams и ManoMano, которые не имели оранжевых знаков сертификации, подтверждающих соответствие стандартам безопасности.

Важно. Без этих маркировок родители не могут быть уверены, что кресло прошло обязательные испытания. Расследователи отметили, что такие кресла создают реальную угрозу для жизни детей.

Дешево – не всегда безопасно?

Их цена колеблется от 12,50 до 40 фунтов – значительно дешевле сертифицированных моделей, которые стартуют от 80 фунтов, что может побудить семьи с ограниченным бюджетом выбирать опасные варианты.

В 2014 году организация уже разоблачала ненадежные тканевые автокресла, которые проваливали краш-тесты, что привело к их снятию с продажи. Возвращение на рынок неизвестных или несертифицированных моделей свидетельствует, что опасные товары могут повторно появляться онлайн.

О какой опасности идет речь?

Опасные дефекты включают тонкую основу сиденья, отсутствие центрального замка ремня безопасности, недостаточная защита от бокового удара и неправильное положение ремня безопасности. В случае аварии это повышает риск травмирования или гибели ребенка. Некоторые объявления даже содержат мелким шрифтом предупреждение не использовать кресло в скоростном транспорте.

Расследователи призвали правительство усилить контроль за онлайн-площадками и предоставить регуляторам дополнительные полномочия для обеспечения безопасности потребителей. Родителям советуют покупать только сертифицированные автокресла с маркировкой ECE R44-03, R44-04 или R129, избегать подержанных моделей с потенциальными повреждениями и выбирать надежных продавцов.

После того, как ситуация получила огласку, все платформы удалили опасные объявления. eBay, Shein, Wish и ManoMano подтвердили, что работают над повышением безопасности и контроля за товарами на сайтах, а Little Dreams сообщила, что проводит внутреннее расследование инцидента.

Ответственность компаний и безопасность детей: