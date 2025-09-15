Де продають несертифіковані автокрісла?

Це виявло розслідування Which?, пише The Guardian, передає 24 Канал. Експерти знайшли крісла на eBay, Shein, Wish, Little Dreams та ManoMano, які не мали помаранчевих знаків сертифікації, що підтверджують відповідність стандартам безпеки.

Важливо. Без цих маркувань батьки не можуть бути впевнені, що крісло пройшло обов'язкові випробування. Розслідувачі наголосили, що такі крісла створюють реальну загрозу для життя дітей.

Дешево – не завжди безпечно?

Їхня ціна коливається від 12,50 до 40 фунтів – значно дешевше за сертифіковані моделі, які стартують від 80 фунтів, що може спонукати сім'ї з обмеженим бюджетом обирати небезпечні варіанти.

У 2014 році організація вже викривала ненадійні тканинні автокрісла, які провалювали краш-тести, що призвело до їхнього зняття з продажу. Повернення на ринок невідомих або несертифікованих моделей свідчить, що небезпечні товари можуть повторно з'являтися онлайн.

Про яку небезпеку йдеться?

Небезпечні дефекти включають тонку основу сидіння, відсутність центрального замка ременя безпеки, недостатній захист від бічного удару та неправильне положення ременя безпеки. У разі аварії це підвищує ризик травмування чи загибелі дитини. Деякі оголошення навіть містять дрібним шрифтом попередження не використовувати крісло у швидкісному транспорті.

Розслідувачі закликали уряд посилити контроль за онлайн-майданчиками та надати регуляторам додаткові повноваження для забезпечення безпеки споживачів. Батькам радять купувати лише сертифіковані автокрісла з маркуванням ECE R44-03, R44-04 або R129, уникати вживаних моделей із потенційними ушкодженнями та обирати надійних продавців.

Після того, як ситуація набула розголосу, всі платформи видалили небезпечні оголошення. eBay, Shein, Wish і ManoMano підтвердили, що працюють над підвищенням безпеки та контролю за товарами на сайтах, а Little Dreams повідомила, що проводить внутрішнє розслідування інциденту.

Відповідальність компаній і безпека дітей: