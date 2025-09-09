Що Meta намагається приховати про безпеку дітей у VR?

В основі цього відкриття лежать документи, які свідчать, що керівництво Meta могло тиснути на дослідників, змушуючи їх видаляти з внутрішніх звітів найбільш кричущі факти про загрози для дітей у віртуальній реальності. За даними The Washington Post, співробітники компанії передали ці матеріали до Конгресу США, що стало приводом для нового розслідування.

Один із найяскравіших епізодів, описаних у документах, стосується німецької родини. Двоє дослідників Meta зустрічалися з ними для вивчення досвіду використання VR-гарнітури дитиною, якій не виповнилося й десяти років. Під час дослідження з'ясувалося, що у віртуальному світі до дитини неодноразово зверталися незнайомці, деякі з яких робили їй пропозиції сексуального характеру.

Коли співробітники підготували звіт про цей інцидент, їхній керівник, за їхніми словами, наказав видалити цю частину. В результаті у фінальній версії документа згадувалося лише про загальні побоювання батьків, а конкретний випадок з домаганнями до дитини не потрапив до офіційної звітності.

Окрім цього, оприлюднені документи містять рекомендації від юридичного відділу Meta. Юристи радили дослідникам уникати збору даних про дітей, які користуються VR-пристроями, пояснюючи це "регуляторними проблемами". Ймовірно, йшлося про можливі наслідки після слухань у Конгресі, що відбулися ще у 2021 році. Співробітники також попереджали, що діти віком до 13 років легко обходять вікові обмеження, проте пізніше Meta офіційно знизила мінімальний вік для користування гарнітурами до десяти років.

Що кажуть у Meta?

Представниця Meta Дені Левер заявила, що оприлюднені документи були "складені так, щоб відповідати заздалегідь визначеному хибному наративу". Вона запевнила, що компанія не забороняє дослідження, пов'язані з дітьми до 13 років, і підтримує свою дослідницьку команду. Щодо інциденту з німецькою родиною, Meta не підтвердила, але й не спростувала його. У компанії припустили, що якби такий епізод і був видалений зі звіту, то лише для дотримання федерального закону США про обробку особистих даних дітей або європейського Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Однак дослідники стверджують, що отримали офіційну згоду від матері дитини на проведення інтерв'ю і навіть підписали з нею відповідний договір. Тобто, жодних юридичних перешкод для фіксації цього випадку не було.

Ці звинувачення будуть обговорюватися на слуханнях у підкомітеті Сенату з питань судової влади. Цей орган займається питаннями законодавства щодо безпеки в інтернеті. Раніше цей же комітет уже надсилав Meta лист із вимогою надати інформацію про присутність неповнолітніх у VR-застосунку Horizon Worlds та про заходи для захисту їхньої приватності та безпеки.