С 1 января 2023 года для торговли алкоголем больше не нужно покупать лицензию, теперь ее можно получить бесплатно. Следовательно, 30% налог на продажу алкоголя отменен.

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Поэтому купить алкоголь в Дубае теперь можно даже в светлое время священного месяца Рамадан, когда мусульманам приказано держать пост.

Из-за высокой конкуренции в столице ОАЭ решили упразднить налог, чтобы выдержать высокую конкуренцию. Ведь жители обычно ездят в Умм-аль-Кувейн и другие эмираты, чтобы купить алкоголь оптом. К слову, в Дубае иностранцев в девять раз больше, чем граждан, и жителей.

Кому разрешено покупать алкоголь

Но заметим, что, несмотря на отмену налога, предполагается, что алкоголь будут продавать только немусульманам, кому больше 21 года. Для этого нужно получить специальную пластиковую карту. Однако издание BBC подчеркивает, что на самом деле ее не спрашивают.

Обратите внимание! Две компании, занимающиеся продажей алкоголя в Дубае (Maritime and Mercantile International (MMI) и African & Eastern), заявили, что снижение налога для потребителей скажется и на ценах для потребителей.