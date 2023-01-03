З 1 січня 2023 року для торгівлі алкоголем більше не потрібно купувати ліцензію, тепер її можна отримати безкоштовно. Відтак 30% податок на продаж алкоголю скасовано.

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Тож купити алкоголь у Дубаї тепер можна навіть у світлий час доби священного місяця Рамадан, коли мусульманам наказано тримати піст.

Через високу конкуренцію у столиці ОАЕ вирішили скасувати податок, щоб витримати високу конкуренцію. Адже мешканці зазвичай їздять до Умм-аль-Кувейну та інших еміратів, щоб купити алкоголь оптом. До слова, у Дубаї іноземців удев'ятеро більше, ніж громадян, і мешканців.

Кому дозволено купувати алкоголь

Але зауважимо, що попри скасування податку передбачається, що алкоголь будуть продавати лише немусульманам, кому більше як 21 рік. Для цього потрібно отримати спеціальну пластикову картку. Однак видання BBC підкреслює, що насправді її не запитують.

Зверніть увагу! Дві компанії, що займаються продажем алкоголю в Дубаї (Maritime and Mercantile International (MMI) та African & Eastern) заявили, що зниження податку для споживачів позначиться і на цінах для споживачів.