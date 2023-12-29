Большой штраф для фармацевтических компаний

АМКУ сообщил о том, что выписал миллионные штрафы для 3 фармацевтических компаний. Причина – попытка обойти экономическую конкуренцию.

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Фармацевтическая фабрика "Виола" получила наказание в 3,3 миллиона гривен. Компания распространяла информацию, вводящую в заблуждение.

ООО "Лаб-сервис" и ООО "А-лаб" получили штрафы на 741149 и 339999 гривен соответственно. Они предпринимали антиконкурентные действия по искажению результатов открытых тендеров.

Что известно об этих компаниях

Удачником "Виолы" является Виталий Софийченко, уставный капитал компании, зарегистрированной в Запорожье – 14,8 миллиона гривен. Предприятие занимается производством фармацевтических препаратов и материалов.

"Лаб-сервис" Андрея Евсеенко зарегистрирована в Киеве, уставный капитал – 10 тысяч гривен. Компания торгует фармацевтическими продуктами.

"А-лаб" также имеет киевскую прописку, учредитель – Петр Штука. Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.