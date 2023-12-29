Великий штраф для фармацевтичних компаній

АМКУ повідомив про те, що виписав мільйонні штрафи для 3 фармацевтичних компаній. Причина – спроба обійти економічну конкуренцію.

Цікаво Можливості чи гроші: як найкраще стимулювати своїх працівників

Фармацевтична фабрика "Віола" отримала покарання у 3,3 мільйона гривень. Компанія поширювала інформацію, яка вводить в оману.

ТОВ "Лаб-сервіс" та ТОВ "А-лаб" отримали штрафи на 741 149 та 339 999 гривень відповідно. Вони вчиняли антиконкурентні дії для спотворення результатів відкритих тендерів.

Що відомо про ці компанії

Вдасником "Віоли" є Віталій Софійченко, статутний капітал компанії, яка зареєстрована у Запоріжжі – 14,8 мільйона гривень. Підприємство займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів.

"Лаб-сервіс" Андрія Євсеєнка зареєстрована у Києві, статутний капітал – 10 тисяч гривень. Компанія торгує фармацевтичними товарами.

"А-лаб" також має київську прописку, засновник – Петро Штука. Компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.