Сумма сделки без учета долгов и наличных активов составляет 400 миллионов евро. Однако договор купли-продажи должны еще утвердить регуляторные органы России.

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Производитель шин Nokian продает свой завод в Санкт-Петербурге

В пресс-службе Nokian заявили, что прекращение производства шин в России негативно скажется на показателях продаж в течение ближайших двух – трех лет, особенно в Центральной Европе.

Поэтому, чтобы обеспечить снабжение собственной продукцией, финская компания продолжает наращивать мощности своих заводов в Финляндии и США, а также инвестирует в новые проекты и возможности развития производства в европейских странах.

К слову, компания объявила о начале контролируемого выхода с рынка страны-агрессора в июне 2022 года. После закрытия сделки с "Татнефтью", производитель шин полностью прекратит деятельность в России, а местный персонал начнет работать на нового владельца.

Что известно о вероятном покупателе завода Nokian "Татнефть" Российская нефтяная компания, занимает шестое место в стране-агрессоре по объемам добычи нефти. Штаб-квартира находится в Альметьевске, Татарстан. Организационно-правовая форма деятельности – открытое акционерное общество, основной акционер – российский государственный холдинг "Связьинвестнефтехим".



Источник: Российская нефтяная компания, занимает шестое место в стране-агрессоре по объемам добычи нефти. Штаб-квартира находится в Альметьевске, Татарстан. Организационно-правовая форма деятельности – открытое акционерное общество, основной акционер – российский государственный холдинг "Связьинвестнефтехим".Источник: Wikipedia

Добавим, что Nokian была представлена на российском рынке с 2005 года. В 2021 году примерно 80% шин компании для легковых автомобилей было изготовлено именно на заводе в Санкт-Петербурге, а на Россию и азиатский регион приходилось около 20% от всех продаж финской компании.

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