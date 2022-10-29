Зазначається, що сума угоди без урахування боргів та готівкових активів складає 400 мільйонів євро. Проте, договір купівлі-продажу повинні ще затвердити регуляторні органи Росії.

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Виробник шин Nokian продає свій завод у Санкт-Петербурзі

У пресслужбі Nokian заявили, що припинення виробництва шин у Росії негативно позначиться на показниках продажів протягом найближчих двох – трьох років, особливо у Центральній Європі.

Тому, щоб забезпечити постачання власної продукції, фінська компанія продовжує нарощувати потужності своїх заводів у Фінляндії та США, а також інвестує у нові проєкти та можливості розвитку виробництва у європейських країнах.

До слова, компанія оголосила про початок контрольованого виходу з ринку країни-агресорки у червні 2022 року. Після закриття угоди з "Татнєфть", виробник шин повністю припинить діяльність у Росії, а місцевий персонал почне працювати на нового власника.

Що відомо про ймовірного покупця заводу Nokian "Татнєфть" Російська нафтова компанія, посідає шосте місце у країні-агресорці за обсягами видобутку нафти. Штаб-квартира розташована в Альметьєвську, Татарстан. Організаційно-правова форма діяльності – відкрите акціонерне товариство, основний акціонер – російський державний холдинг "Связьинвестнефтехим".



Джерело: Російська нафтова компанія, посідає шосте місце у країні-агресорці за обсягами видобутку нафти. Штаб-квартира розташована в Альметьєвську, Татарстан. Організаційно-правова форма діяльності – відкрите акціонерне товариство, основний акціонер – російський державний холдинг "Связьинвестнефтехим".Джерело: Wikipedia

Додамо, що Nokian була представлена на російському ринку з 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових авто було виготовлено саме на заводі у Санкт-Петербурзі, а на Росію та азійський регіон припадало близько 20% від усіх продажів фінської компанії.

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