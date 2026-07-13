За что ФЛП попали в "черный список"
Нарушения со стороны ФЛП фиксировались во время участия в государственных закупках. Об этом свидетельствуют данные сводного перечня АМКУ о фальсификации результатов торгов, пишет Опендатабот.
По состоянию на конец июня 2026 года в "черном списке" находятся 797 ФЛП. Это около 30% от всех компаний и предпринимателей, внесенных в этот перечень.
В список попадают участники, которых Антимонопольный комитет признал виновными в сговоре при проведении государственных закупок. Речь идет о случаях, когда несколько участников лишь имитируют конкуренцию, хотя заранее договариваются о победителе тендера.
Из-за таких схем государство может переплачивать за товары или услуги, а добросовестные участники теряют возможность честно выиграть закупку. Ежегодно количество нарушителей продолжает расти:В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
- в 2024 году АМКУ принял 242 решения в отношении предпринимателей;
- в 2025 году – уже 306, что стало рекордом за последнее десятилетие;
- только за 2026 год черный список пополнили еще 186 ФЛП.
В каких регионах больше всего нарушителей-ФЛП и в каких сферах
Больше всего предпринимателей из "черного списка" зарегистрировано:
- Львовская область – 95 ФЛП;
- Днепропетровская область – 81;
- Киев – 78;
- Винницкая область – 52;
- Ивано-Франковская область – 39.
Чаще всего закон нарушают ФЛП, работающие в сфере торговли. Больше всего среди нарушителей:
- оптовая торговля – 231 ФЛП;
- розничная торговля – 139;
- общественное питание – 47;
- специализированные строительные работы – 33;
- строительство – 32.
Чем занимаются ФЛП из "черного списка" / инфографика Опендатабот
Что это означает? Попадание в черный список АМКУ не только закрывает доступ к государственным тендерам на несколько лет, но и может серьезно повлиять на репутацию бизнеса. Для компаний, которые работают преимущественно с государственными заказами, такое решение часто означает потерю значительной части доходов.
К слову, ФЛП в Украине могут наказывать не только за это. Многие ФЛП считают, что если они не получали прибыли, то и подавать декларацию не нужно, хотя это не так.
За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности закон предусматривает финансовую ответственность. Размер штрафов для ФЛП составляет 340 гривен за первое нарушение и 1 020 гривен за повторное аналогичное нарушение в течение года после наложения первого штрафа.