За что ФЛП попали в "черный список"

Нарушения со стороны ФЛП фиксировались во время участия в государственных закупках. Об этом свидетельствуют данные сводного перечня АМКУ о фальсификации результатов торгов, пишет Опендатабот.

По состоянию на конец июня 2026 года в "черном списке" находятся 797 ФЛП. Это около 30% от всех компаний и предпринимателей, внесенных в этот перечень.

В список попадают участники, которых Антимонопольный комитет признал виновными в сговоре при проведении государственных закупок. Речь идет о случаях, когда несколько участников лишь имитируют конкуренцию, хотя заранее договариваются о победителе тендера.

Из-за таких схем государство может переплачивать за товары или услуги, а добросовестные участники теряют возможность честно выиграть закупку. Ежегодно количество нарушителей продолжает расти:

в 2024 году АМКУ принял 242 решения в отношении предпринимателей;

в 2025 году – уже 306, что стало рекордом за последнее десятилетие;

только за 2026 год черный список пополнили еще 186 ФЛП.

В каких регионах больше всего нарушителей-ФЛП и в каких сферах

Больше всего предпринимателей из "черного списка" зарегистрировано:

Львовская область – 95 ФЛП; Днепропетровская область – 81; Киев – 78; Винницкая область – 52; Ивано-Франковская область – 39.

Чаще всего закон нарушают ФЛП, работающие в сфере торговли. Больше всего среди нарушителей:

оптовая торговля – 231 ФЛП;

розничная торговля – 139;

общественное питание – 47;

специализированные строительные работы – 33;

строительство – 32.

Чем занимаются ФЛП из "черного списка" / инфографика Опендатабот

Что это означает? Попадание в черный список АМКУ не только закрывает доступ к государственным тендерам на несколько лет, но и может серьезно повлиять на репутацию бизнеса. Для компаний, которые работают преимущественно с государственными заказами, такое решение часто означает потерю значительной части доходов.

К слову, ФЛП в Украине могут наказывать не только за это. Многие ФЛП считают, что если они не получали прибыли, то и подавать декларацию не нужно, хотя это не так.

За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности закон предусматривает финансовую ответственность. Размер штрафов для ФЛП составляет 340 гривен за первое нарушение и 1 020 гривен за повторное аналогичное нарушение в течение года после наложения первого штрафа.