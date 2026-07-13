За що ФОП потрапили у "чорний список"

Порушення ФОП фіксували під час участі у державних закупівлях. Про це свідчать дані зведеного переліку АМКУ щодо спотворення результатів торгів, пише Опендатабот.

Станом на кінець червня 2026 року у "чорному списку" перебувають 797 ФОПів. Це близько 30% від усіх компаній та підприємців, внесених до цього переліку.

До списку потрапляють учасники, яких Антимонопольний комітет визнав винними у змові під час державних закупівель. Йдеться про випадки, коли кілька учасників лише імітують конкуренцію, хоча заздалегідь домовляються про переможця тендеру.

Через такі схеми держава може переплачувати за товари чи послуги, а добросовісні учасники втрачають можливість чесно виграти закупівлю. Щороку кількість порушників продовжує зростати:

у 2024 році АМКУ ухвалив 242 рішення щодо підприємців;

у 2025 році – вже 306, що стало рекордом за останнє десятиліття;

лише за 2026 рік чорний список поповнили ще 186 ФОПів.

У яких регіонах найбільше порушників ФОП і в яких сферах

Найбільше підприємців із "чорного списку" зареєстровано:

Львівська область – 95 ФОПів; Дніпропетровська область – 81; Київ – 78; Вінницька область – 52; Івано-Франківська область – 39.

Найчастіше порушують закон ФОПи, які працюють у сфері торгівлі. Найбільше серед порушників:

оптова торгівля – 231 ФОП;

роздрібна торгівля – 139;

громадське харчування – 47;

спеціалізовані будівельні роботи – 33;

будівництво – 32.

Чим займаються ФОП з "чорного списку" / інфографіка Опендатабот

Що це означає? Потрапляння до чорного списку АМКУ не лише закриває доступ до державних тендерів на кілька років, а й може серйозно вплинути на репутацію бізнесу. Для компаній, які працюють переважно із державними замовленнями, таке рішення часто означає втрату значної частини доходів.

До слова, ФОПів України можуть карати не тільки за це. Чимало ФОП вважають, що якщо вони не отримували прибутку, то й подавати декларацію не потрібно, хоча це не так.

За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності закон передбачає фінансову відповідальність. Розмір штрафів для ФОП становить 340 гривень за перше порушення та 1 020 гривень за повторне аналогічне порушення протягом року після застосування першого штрафу.