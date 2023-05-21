Инвестиции в японские компании очень скоро показали свою перспективу. Похоже, уже скоро прислушаются к Уоррену Баффету и будут вкладывать деньги в Японию.

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Почему индекс Nikkei показал рекорд

Только за последний месяц японский индекс Nikkei показал рост на 7,51%. Впервые за 20 месяцев он пробил уровень в 30 тысяч, а также показал 7 победных сессий подряд.

Аналитики объясняют, что этому способствовали несколько факторов. Высокие доходы японских компаний, оптимистичные заявления о потолке госдолга США, а также заявления Японии о возможном открытии первого в Азии представительства НАТО – все это позволило Nikkei показать отличный рост.

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Кроме того, начинает набирать обороты экономика потребления, снизившаяся из-за COVID-19. Значительный импульс акциям японских компаний дали инвестиции Уоррена Баффета и призывы к лучшему корпоративному управлению на Токийской фондовой бирже. Теперь множество инвесторов по всему миру стали обращать внимание на перспективные японские компании и выражают готовность инвестировать в них много денег.

Также сообщается, что инвесторы перестали удерживать деньги в имеющихся портфелях, ведь верят, что американские законодатели повысят потолок государственного долга США, поэтому никакого дефолта ожидать не стоит.