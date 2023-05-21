Інвестиції в японські компанії дуже швидко показали свою перспективу. Схоже на те, що вже незабаром дослухаються до Воррена Баффета та вкладатимуть гроші у Японію.

Читайте також Російські компанії, які маскуються під іноземні: що це означає для боротьби України за свободу

Чому індекс Nikkei показав рекорд

Лише впродовж останнього місяця японський індекс Nikkei показав зростання на 7,51%. Вперше за 20 місяців він пробив рівень у 30 тисяч, а також показав аж 7 переможних сесій поспіль.

Аналітики пояснюють, що цього сприяли одразу кілька факторів. Високі прибутки японських компаній, оптимістичні заяви про стелю держборгу США, а також заяви Японії про можливе відкриття першого в Азії представництва НАТО – усе це дозволило Nikkei показати чудове зростання.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Окрім того, починає набирати обертів економіка споживання, яка знизилася через COVID-19. Значного імпульсу акціям японських компаній дали інвестиції Воррена Баффета та заклики до кращого корпоративного управління на Токійській фондовій біржі. Тепер безліч інвесторів по всьому світу почали звертати увагу на перспективні японські компанії та висловлюють готовність інвестувати в них чимало грошей.

Також повідомляється, що інвестори перестали притримувати гроші у наявних портфелях, адже вірять, що американські законодавці підвищать стелю державного боргу США, тому ніякого дефолту очікувати не варто.