Расчет пенсии в Украине

Сразу заметим, что такая пенсия возможна только при условии высоких официальных доходов, длительного стажа и соблюдения требований к уплате взносов. Как достичь такого размера пенсии, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Пенсия в 2025 году: сколько будут получать украинцы с 40 годами стажа

Справочно. Пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп × Кз × Кс, где:

П – размер пенсии,

Зп – средняя заработная плата работника за все годы страхового стажа (с учетом коэффициента зарплаты),

Кз – коэффициент замещения зарплаты (зависит от стажа),

Кс – коэффициент стажа, который определяется как количество лет стажа, умноженное на 1% (0,01).

Минимальный стаж для большой пенсии

Чтобы получать пенсию в 25 тысяч гривен, страховой стаж должен быть не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый дополнительный год после минимального стажа размер пенсии увеличивается.

Коэффициент стажа за 35 лет равен 0,35 (то есть 35 лет × 1%).

Какой должна быть зарплата

Размер пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы, которую работник получал в течение страхового стажа. Чтобы достичь пенсии в 25 тысяч гривен, средняя зарплата за весь период стажа должна быть примерно в 5 – 6 раз выше средней по Украине.

Пример расчета

Условная средняя зарплата по Украине сейчас 15 000 гривен. Соответственно для пенсии в 25 тысяч гривен зарплата работника должна быть выше средней по стране в 5 раз и быть на уровне 75 000 гривен.

При этом расчет производится с учетом коэффициента зарплаты, который определяет, насколько заработная плата работника превышает среднюю по стране.

Особенности для достижения пенсии в 25 тысяч гривен

Все доходы должны быть официально задекларированы, и с них должен уплачиваться Единый социальный взнос (ЕСВ). Чтобы обеспечить высокий коэффициент стажа, нужно иметь страховой стаж не менее 35 – 40 лет.

Отчисления в Пенсионный фонд должны осуществляться с максимальной базы начисления ЕСВ, которая меняется ежегодно.