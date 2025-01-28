Розрахунок пенсії в Україні

Відразу зауважимо, що така пенсія можлива лише за умови високих офіційних доходів, тривалого стажу та дотримання вимог до сплати внесків. Як саме досягти такого розміру пенсії, розповідає 24 Канал.

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Довідково. Пенсія розраховується за формулою: П = Зп × Кз × Кс, де:

П – розмір пенсії,

Зп – середня заробітна плата працівника за всі роки страхового стажу (з урахуванням коефіцієнта зарплати),

Кз – коефіцієнт заміщення зарплати (залежить від стажу),

Кс – коефіцієнт стажу, який визначається як кількість років стажу, помножена на 1% (0,01).

Мінімальний стаж для великої пенсії

Щоб отримувати пенсію у 25 тисяч гривень, страховий стаж має бути щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожний додатковий рік після мінімального стажу розмір пенсії збільшується.

Коефіцієнт стажу за 35 років дорівнює 0,35 (тобто 35 років × 1%).

Якою має бути зарплата

Розмір пенсії прямо залежить від офіційної заробітної плати, яку працівник отримував протягом страхового стажу. Щоб досягти пенсії в 25 тисяч гривень, середня зарплата за весь період стажу має бути приблизно у 5 – 6 разів вищою за середню по Україні.

Приклад розрахунку

Умовна середня зарплата по Україні наразі 15 000 гривень. Відповідно для пенсії у 25 тисяч гривень зарплата працівника повинна бути вищою за середню по країні у 5 разів і бути на рівні 75 000 гривень.

При цьому розрахунок проводиться з урахуванням коефіцієнта зарплати, який визначає, наскільки заробітна плата працівника перевищує середню по країні.

Особливості для досягнення пенсії у 25 тисяч гривень

Усі доходи повинні бути офіційно задекларовані, і з них має сплачуватися Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Щоб забезпечити високий коефіцієнт стажу, потрібно мати страховий стаж не менше 35 – 40 років.

Відрахування до Пенсійного фонду мають здійснюватися з максимальної бази нарахування ЄСВ, яка змінюється щороку.