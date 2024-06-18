Какой лимит годового дохода для ФОПов

Напоминаем, что согласно бюджету на год размер минимальной зарплаты в Украине повышали дважды: сначала с 1 января – до 7 100 гривен, а затем с 1 апреля – до 8 000 гривен.

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На основе минимальной заработной платы рассчитывается максимально разрешенный доход для предпринимателей. Летом эти лимиты для предпринимателей не должны превышать следующие суммы:

годовой доход для плательщиков 1 группы (167 размеров минимальной зарплаты) – 1 336 000 гривен,

(167 размеров минимальной зарплаты) – 1 336 000 гривен, годовой доход для плательщиков 2 группы (834 размеров минимальной зарплаты) – 6 672 000 гривен,

(834 размеров минимальной зарплаты) – 6 672 000 гривен, годовой доход для плательщиков 3 группы (1 167 размеров минимальной зарплаты) – 9 336 000 гривен.

Что такое лимит доходов На сегодня в Украине существует 2 системы налогообложения для предпринимателей – это упрощенная и общая. В упрощенной системе другой размер ставки единого налога и есть определенные ограничения в зависимости от группы. В то же время если превысить установленные лимиты доходов, тогда ФЛП могут перевести на общую систему налогообложения.

Какой будет размер ЕСВ летом

Размер Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, то есть ЕСВ, изменился в соответствии с минимальной зарплатой. ЕСВ платят за всех работников, одновременно для ФЛП, которые ведут деятельность самостоятельно, он также является обязательным.

Летом размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:

минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – 1 760 гривен за месяц,

составляет 22% от минимальной зарплаты – за месяц, максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат – 26 400 гривен за месяц.

Интересно! За квартал все ФЛП будут платить ЕСВ в размере 5 280 гривен.

Что будет с Единым налогом

Единый налог для 1 и 2 групп зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который на сегодня составляет 3 028 гривен.

Соответственно ФЛП 1 группы платит 302,80 гривен – это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц,

платит 302,80 гривен – это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, ФЛП 2 группы платит 1 600 гривен – это 20% от минимальной зарплаты,

платит 1 600 гривен – это 20% от минимальной зарплаты, Для ФЛП 3 группы зафиксирован единый налог на уровне 2023 года – это 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

За несвоевременную уплату ЕН предусмотрены штрафы:

до 30 календарных дней – 5%,

– 5%, свыше 30 календарных дней – 10%.

Важно! После 90 дней неуплаты будет начисляться пеня.