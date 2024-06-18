Який ліміт річного доходу для ФОПів

Нагадуємо, що згідно з бюджетом на рік розмір мінімальної зарплати в Україні підвищували двічі: спочатку з 1 січня – до 7 100 гривень, а згодом з 1 квітня – до 8 000 гривень.

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На основі мінімальної заробітної плати розраховується максимально дозволений дохід для підприємців. Влітку ці ліміти для підприємців не повинні перевищувати такі суми:

річний дохід для платників 1 групи (167 розмірів мінімальної зарплати) – 1 336 000 гривень,

(167 розмірів мінімальної зарплати) – 1 336 000 гривень, річний дохід для платників 2 групи (834 розмірів мінімальної зарплати) – 6 672 000 гривень,

(834 розмірів мінімальної зарплати) – 6 672 000 гривень, річний дохід для платників 3 групи (1 167 розмірів мінімальної зарплати) – 9 336 000 гривень.

Що таке ліміт доходів На сьогодні в Україні існує 2 системи оподаткування для підприємців – це спрощена та загальна. В спрощеній системі інший розмір ставки єдиного податку та є певні обмеження залежно від групи. Водночас якщо перевищити встановлені ліміти доходів, тоді ФОП можуть перевести на загальну систему оподаткування.

Який буде розмір ЄСВ влітку

Розмір Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тобто ЄСВ, змінився відповідно до мінімальної зарплати. ЄСВ сплачують за всіх працівників, водночас для ФОПів, які ведуть діяльність самостійно, він також є обов'язковим.

Влітку розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць,

складає 22% від мінімальної зарплати – за місяць, максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць.

Цікаво! За квартал усі ФОПи платитимуть ЄСВ у розмірі 5 280 гривень.

Що буде з Єдиним податком

Єдиний податок для 1 та 2 груп залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень.

Відповідно ФОП 1 групи платить 302,80 гривень – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

платить 302,80 гривень – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, ФОП 2 групи платить 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати,

платить 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати, Для ФОП 3 групи зафіксований єдиний податок на рівні 2023 року – це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

За невчасну сплату ЄП передбачені штрафи:

до 30 календарних днів – 5%,

– 5%, понад 30 календарних днів – 10%.

Важливо! Після 90 днів несплати буде нараховуватися пеня.