Как показывает статистика, количество вакансий в 2023 году постоянно растет. Положительная динамика наблюдается длительное время, что позволяет предполагать, что она останется неизменной.

К теме Неудовлетворенность работой и доходами: что показал опрос украинцев

Каких работников ищет бизнес

Как сообщили в Государственной службе занятости, наибольший спрос работодателей на квалифицированных рабочих с инструментом – 22% всех вакансий. В первую очередь речь идет о швачках, электромонтерах, слесарах, электрогазосварщиках, пекарях.

Также очень востребованы обслуживающий персонал для эксплуатации и оборудования машин. Никуда не пропал и спрос на водителей, долго оставаться без работы они не будут.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Много вакансий для таких специалистов как учитель, фармацевт, врач, инженер, экономист, инженер по охране труда, практический психолог. Есть спрос на работников сферы торговли и услуг, таких как продавцов, поваров, официантов и барменов. Меньше вакансий для разнорабочих и специалистов, готовых ассистировать.

Также сообщается, что в этом году уже почти 365 тысяч воспользовались службой занятости, почти 300 тысяч из них имели статус безработного. Из этого количества 171 тысячи человек получали пособие по безработице.