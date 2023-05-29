Як показує статистика, кількість вакансій у 2023 році невпинно зростає. Позитивна динаміка спостерігається впродовж тривалого часу, що дозволяє припускати, що вона залишиться незмінною.

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Яких працівників шукає бізнес

Як повідомили у Державній службі зайнятості, найбільший попит роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом – 22% від усіх вакансій. Насамперед йдеться про швачок, електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, пекарів.

Також дуже затребуваними є обслуговуючий персонал для експлуатації та устаткування машин. Нікуди не зник і попит на водіїв, довго залишатися без роботи вони не будуть.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Багато вакансій для таких фахівців як вчитель, фармацевт, лікар, інженер, економіст, інженер з охорони праці, практичний психолог. Є попит на працівників сфери торгівлі та послуг, як от продавців, кухарів, офіціантів та барменів. Найменше вакансій для різноробочих та фахівців, які готові асистувати.

Також повідомляється, що цього року вже майже 365 тисяч скористалися службою зайнятості, майже 300 тисяч з них мали статус безробітного. З цієї кількості 171 тисяч осіб отримували допомогу по безробіттю.