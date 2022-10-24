Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на четырех человек, близких к компании. Отмечается, что неизвестно, сколько граждан США и владельцев грин-карт будут вынуждены покинуть YMTC, однако несколько человек в Китае уже уволились.

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Увольнения американцев из китайских компаний

Старший инженер YMTC отметил, что некоторые американцы сыграли ключевую роль в прорывах компании в области производства чипов памяти Nand. Однако другого пути, как уволить их, производитель микросхем сейчас не видит. Дело в том, что производители полупроводников в Китае, США и Европе сегодня спешат убедиться, что они соблюдают жесткие экспортные ограничения, объявленные Вашингтоном в начале октября.

Ведущие американские поставщики отрасли, в частности Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation, уже приостановили продажи и обслуживание производителей полупроводников в Китае. Нидерландская ASML, в свою очередь, отдала приказ своим сотрудникам в США прекратить сотрудничество с китайскими клиентами на время оценки внедрения санкционных ограничений.

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Многолетний исполнительный директор YMTC Саймон Янг, имеющий американский паспорт, ушел с поста накануне объявления новых ограничений. По словам источников Financial Times, это было вызвано растущим давлением Вашингтона на компанию.

Трое сотрудников YMTC заявляют, что в конце сентября Янг перешел с руководящей должности на должность замглавы компании. По их словам, из-за последних ограничений США статус Янга в YMTC до сих пор остается неопределенным.

Отметим, что Янг развил YMTC к ведущему производителю микросхем в Китае. Этим летом компания была близка к сотрудничеству с Apple, в частности, установке своих чипов в устройстве iPhone. Однако из-за политического давления и новых ограничений США планы провалились.

К слову, один из руководителей шанхайского производителя чипов заявил Financial Times, что компания ведет переговоры об увольнении нескольких сотрудников, которые не хотят избавляться от паспортов США.

Теперь мы не только пытаемся создать свободные от США производственные линии, но и деамериканизировать команды,

– сказал источник.